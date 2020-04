18 pv’s voor niet-noodzakelijke verplaatsingen Geert Mertens

19 april 2020

11u21 3 Scherpenheuvel-Zichem Op verscheidene plaatsen controleerde de politie van de zone Demerdal op inbreuken tegen de COVID-19-maatregelen. In totaal werden er achttien processen-verbaal opgesteld voor niet-noodzakelijke verplaatsingen.

Op de Voort in Testelt controleerde de politie afgelopen zaterdag 31 voertuigen. Negen overtredingen werden daarbij vastgesteld. “Een vrouw en haar zoon uit Averbode zeiden dat ze kebab gaan eten waren”, klinkt het bij de politie van de zone Demerdal. “Toen we er op wezen dat je momenteel geen kebab kan nuttigen, zeiden ze dat ze deze in de wagen hadden opgegeten. Toen we vroegen waar hun afval was, zeiden ze dat ze dit in de vuilnisbak bij de kebabzaak hadden achtergelaten. We konden hen vertellen dat er geen vuilnisbak stond. Daarop gaf de vrouw toe dat ze het verzonnen had.”

Daarnaast werd ook een vrouw uit Tielt-Winge geverbaliseerd die terugkwam van de Colruyt. Haar kassaticket was echter al anderhalf uur verstreken. Daarnaast werd ook een man geverbaliseerd die toegaf dat hij een nutteloze verplaatsing deed.

Op de Halensebaan in Diest werden vier processen-verbaal uitgeschreven. “Eén vrouw uit Kermt was onderweg naar Diest om sigaretten te kopen en een man uit Koersel kwam een vriend bezoeken.” Ook op de Wezelbaan liepen enkele personen tegen de lamp. “Een koppel verplaatste zich met de wagen om de hond uit te laten en een man uit Beringen deed een ritje om een ‘frisse neus’ te halen.”