“Zet hier een bloembak neer, zo voorkom je heel wat parkeerboetes” Tom Van de Weyer

03 juni 2019

Op het Isabellaplein wordt regelmatig fout geparkeerd. “Dit gebeurt meestal niet opzettelijk, want de opstelling nodigt bijna uit om er te parkeren”, zegt buurtbewoner Alex Smets. “Zet op die plaats een bloembak neer. Zo voorkomt het stadsbestuur dat bezoekers een boete oplopen en misschien niet meer terugkomen naar Scherpenheuvel.”

“Bestuurders die rond de basiliek zoeken naar een parkeerplaats voor andersvaliden zien twee open plaatsen en sluiten aan achter de rij geparkeerde auto’s”, zegt Smets. “Maar eigenlijk begint de parkeerstrook pas vanaf het blauwe verkeersbord met de pijl omhoog. De ronde vuilnisbak stond aanvankelijk tegen de straat, maar die is om wat voor reden dan ook achteruit geschoven tot tegen het hek. Zo schep je vrije ruimte voor foutparkeren. ”

“Te vaak zie ik bezoekers, meestal oudere mensen, die niet oplettend waren en beboet worden, want de politie patrouilleert hier streng. Die mensen hebben niet zo’n leuke herinnering aan hun dagje Scherpenheuvel en zien we hier misschien niet meer terug.” Ook onze redactie zag dit weekend een foutparkeerder door de politie betrapt worden.

“Aan het hek had ik een waarschuwend bordje gehangen voor automobilisten, maar dat werd korte tijd nadien weggehaald”, zegt Smets. “Als je die vuilnisbak nu eens terug zet, dan zijn bestuurders al minder geneigd er te parkeren. In de lege ruimte kan je ook een bloembak plaatsen. Er staan er genoeg in het stadsmagazijn.”

Burgemeester Manu Claes (CD&V) laat weten dat hij deze situatie zal bespreken met de verkeersdienst.