“Vreemde brief die oproept tot urineonderzoek is wellicht de voorbode van carnaval”, vermoedt de burgemeester DDH

19 februari 2020

In Zichem kregen de bewoners de voorbije dagen een vreemde brief in de bus. In het schrijven wordt gevraagd een aantal vreemde testen te doen bij jezelf. Een en ander zou kaderen in een onderzoek naar de kwaliteit van het Demerwater maar in de regio weten ze wel beter. “Carnaval loert om de hoek”, weet ook burgemeester .

In het schrijven wordt gevraagd een urinestaal te nemen en het te onderzoeken met een bijgevoegde tester. Indien het resultaat positief is, vraagt de briefschrijver het staaltje, samen met een uitstrijk van speeksel en stoelgang, binnen te brengen bij de arts. Er wordt ook gevraagd ‘geen alcohol, kivila of babyshamp’ te drinken.

Burgemeester Manu Claes moet lachen om de grap en vermoedt er het werk van de carnavalisten in: “Elk jaar verzinnen ze wel een of andere grap in de aanloop naar carnaval. Dat wordt hier fel gevierd met maar liefst vier stoeten. De eerste komt er zaterdag al aan, de tweede is een grote stoet in Zichem op zondag. Tijdens het carnaval brengen ze ook altijd een nummer dat te maken heeft met de actualiteit. Ik vermoed dat de brief ermee te maken heeft”. De afzender, met name “De Watergrap, versterkt alleen maar dit vermoeden. Wie er achter het idee zit, is onbekend en dat houden ze in Zichem graag nog even zo.