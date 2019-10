“Verkeersdruk flink toegenomen door Diestse wegenwerken” Geert Mertens

26 oktober 2019

22u54 0

Door de werken aan de Langenberg en de Zichemseweg in Diest is het verkeer in Averbode en Zichem de voorbije weken flink toegenomen. Om te voorkomen dat bepaalde straten te zwaar belast worden, werden er maatregelen genomen. Zo is er een enkele richting ingesteld op het gedeelte van het marktplein tussen de Kranenburgstraat én de Ernest Claesstraat in Zichem. Nadeel is dat ook omwonenden een flinke omleiding moeten volgen om op hun plaats van bestemming te geraken.

De Turnhoutsebaan is één van de belangrijkste verbindingswegen van de regio. Het verkeer tussen het Kempense Geel en Diest verloopt via de weg. “Alle verkeer, dat van de Turnhoutsebaan richting Diest wil rijden, verliep via Averbode en Zichem”, zegt burgemeester Manu Claes (CD&V) die bevoegd is voor verkeersveiligheid. “De politie volgde de situatie op en besliste om al meteen in te grijpen ter hoogte van Maxi Print. Daar stond op bepaalde tijdstippen een lange file.”

Om dit op te lossen werd er éénrichtingsverkeer ingevoerd aan het Tolhuis tussen de Kranenburgstraat en de Ernest Claes straat. “Het verkeer dat uit de richting van Averbode komt, moet verplicht omrijden via Scherpenheuvel”, luidt het. Omgekeerd kan het verkeer vanuit Diest nog wel via de Kranenburgstraat rijden. De omleiding zal gedurende een lange periode gelden. “De werken aan de Langenberg worden geschat op twee jaar!”

Ook aan de Zichemseweg zijn rioleringswerken gestart. Aquafin legt er een gescheiden rioleringsstelsel aan. “Tijdens de rioleringswerken wordt er gewerkt met verkeerslichten zodat doorgaand verkeer mogelijk blijft”, aldus Claes. Deze werken duren zo’n 6 maanden. In de Smodderpotstraat is er geen doorgaand verkeer mogelijk.