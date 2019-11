‘Terugblik op Eerste Wereldoorlog’ brengt herdenkingsperiode in beeld Geert Mertens

10 november 2019

Het boek ‘Terugblik op de Eerste Wereldoorlog’ brengt de initiatieven, die de voorbije jaren werden georganiseerd in de gemeente, in kaart en geeft er een bloemlezing van. Het stadsbestuur, Heemkring Averbode, Erfgoed Scherpenheuvel, de vaderlandslievende verenigingen en ook de scholen droegen hun steentje zodat de mensen zich bewust werden van de gruwel die oorlog heet, met als boodschap dat zoiets zich nooit mag herhalen.

“Een jaar na het afsluiten van de 100-jarige herdenkingsperiode is het zover”, aldus cultuurbeleidscoördinator Liesbeth Tielens. “We hebben alle foto’s, teksten en verhalen verzameld in één boek. Je vindt er foto’s uit het begin van de oorlog maar ook foto’s die symbool staan voor de hoop die leefde op het einde van de oorlog. Je leest het verhaal van de gesneuvelde soldaten uit onze dorpen. Het is een blijvende herinnering aan de herdenking van de Groote Oorlog in Scherpenheuvel-Zichem.”

Het boek is voortaan te koop bij de dienst toerisme aan de Basilieklaan 16 in Scherpenheuve en in de openbare bibliotheek aan de Westelsebaan in Scherpenheuvel.