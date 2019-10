“Pascal was één van de meest getalenteerde gitaristen uit de streek” Pascal Smets van de Kräkers overleden na strijd tegen kanker Geert Mertens

15 oktober 2019

07u29 0

De Hagelandse muziekwereld is in rouw. Met het overlijden van Pascal Smets verliest de streek één van zijn meest getalenteerde gitaristen. Jarenlang maakte de ‘Scälle’, zoals zijn vrienden hem noemden, podia onveilig. Hij leefde om gitaar te spelen. De voorbije jaren speelde hij in talloze groepen waaronder Elysian, Not My Dog, BOX en de Kräkers. Hij stond onder meer op het podium van Marktrock in Leuven én, een paar jaar geleden nog, op Lolands in thuisbasis Scherpenheuvel. Pascal werd 48 jaar.

“Pascal was een topkerel”, zegt muzikant Maxim Willems die jarenlang met hem in een groep speelde. “Ik leerde hem in 1990 kennen toen hij bij zijn nonkel Luc Alaerts zaliger in de Kippenhoeve op het Gouden Kruispunt werkte. Door hem ben ik basgitaar beginnen spelen. Iets later zijn we met ‘Not my dog’ begonnen: een Hagelandse funkrockband waarmee we op veel podia gestaan hebben. Enkele jaren later ben ik beginnen drummen en hebben we nog met andere bands het podium gedeeld: Alenus en Microschoft. Met deze laatste speelden we eigen Nederlandstalige rocknummers.

“Ons laatste project was Foo Fakers, een zeer goede tribute van de Foo Fighters”, voegt hij eraan toe. “Helaas zijn we hiermee moeten stoppen toen onze zanger plots in het weekend moest werken. Ik ben toen gestopt met muziek spelen. Pascal had er nog zin in en is met de Kräkers begonnen. Een coverband die Nederlandstalige songs in een rockvest steekt.”

De voorbije jaren bouwde deze groep een enorme live-reputatie uit. Ze traden afgelopen zomer nog op talloze festivals op zoals het Rijoo festival in Herentals en Trefrock in Tienen. Pascal is trouwens niet het enige muzikale talent in zijn familie. Drummer Frank Saenen van The Scabs is een neef van hem. Ook bij Strangle the Parrot, de vroegere groep van Bert ‘Bettes’ Voordeckers, speelde Pascal een tijdje.

Pascal was al langer ziek. “Pascal had al tien jaar een tumor maar deze werd grotendeels operatief verwijderd”, weet Maxim. “De laatste jaren is deze helaas weer beginnen groeien. Een jaar geleden kreeg hij te horen dat er niets meer aan te doen was en ging het steeds slechter. Hij is echter altijd optimistisch gebleven.”

Voor de plaatselijke muziekwereld is zijn dood een groot verlies. Peter Laeremans van Capital Scum raakte de laatste jaren goed bevriend met hem. “Hij was een erg goede gitarist”, zegt hij. In april trouwde Pascal nog met zijn partner Kaatje Brems. Wanneer de uitvaart plaatsvindt, was maandagavond nog niet bekend.