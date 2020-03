Parkeerverbod aan Abdij van Averbode: “Bezoek met de wagen is geen goed idee”

DDH

27 maart 2020

17u51 0 Scherpenheuvel-Zichem Voortaan geldt een parkeerverbod in de omgeving van de abdij van Averbode. De burgemeester stelt deze maatregel in omdat te veel mensen de richtlijnen aan hun laars lappen.

Ook al zijn fysieke activiteiten in openlucht, met respect voor de sociale afstand, zoals wandelen, fietsen en joggen toegestaan, dan nog mag je niet met de wagen naar wandelplekken rijden. Volgens burgemeester Manu Claes lappen te veel mensen deze regel aan hun laars: “We merken dat in Averbode Bos & Heide grote aantallen recreatieve bezoekers met de wagen blijven toekomen en dat kan niet. Vandaar deze maategel.”

De burgemeester stelt dan ook een parkeerverbod in voor een aantal parkings in Averbode, om precies te zijn de plekken langs de Abdijvest en op de volledige parkeerstrook op de Poortberg. “Om het algemeen geldende parkeerverbod op de N165, tussen de Poortberg en de N212 te benadrukken, wordt bijkomende signalisatie geplaatst. Hiermee willen we verhinderen dat mensen met de auto naar het gebied komen om te wandelen of te fietsen”, besluit de burgervader.

Er blijven wel enkele parkeerplaatsen beschikbaar op de parking van ‘Het Moment’ voor de klanten van de abdijwinkel. Zij kunnen voor de duur van hun boodschappen gebruik maken van deze plaatsen.