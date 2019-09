“Optreden wordt eerbetoon aan Lo en Eddy” Capital Scum opent vrijdag tweedaags festival Lolands Geert Mertens

Het familiefestival Lolands is toe aan de achtste editie. Nu vrijdag wordt er uitgepakt met een metal- en punkavond met topact Channel Zero. Zaterdag staat onder meer Laura Tesoro en The Clement Peerens Explosition op de affiche. Zoals elk jaar is het doel om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor het A.L.S. Laevers Fonds. Lorenz ‘Lo’ Laevers, de man naar wie het festival genoemd is, overleed acht jaar geleden aan de ziekte. De voorbije jaren lokte het festival telkens duizenden bezoekers naar Scherpenheuvel.

“Met de voorbije edities hebben we ondertussen al meer dan 240.000 euro kunnen schenken aan het labo neurobiologie van de KUL”, aldus medeorganisator Andy van Lolands.

Op vrijdag wordt de aftrap gegeven met een metal- en punkavond. Boegbeelden van de Hageland Hardcore, Capital Scum uit Scherpenheuvel, openen het festival. De band is ondertussen al zo’n 35 jaar bezig. “Het is van 2011 geleden dat we nog eens in Scherpenheuvel zelf hebben gespeeld”, zegt zanger Peter ‘Pies’ Laeremans van Capital Scum. “Toen speelden we in Den Egger. We zijn erg blij met deze thuismatch. Lolands heeft een prachtig podium en de organisatie is voor 100% in orde. We hopen dat de opkomst en opbrengst voor het goede doel groot zal zijn. Ik twijfel er ook niet aan dat er heel wat bekende gezichten aanwezig zullen zijn.”

Peter kende de Lo ook. “Hij was leider van mijn kinderen bij de Chiro”, voegt hij eraan toe. “Een supertoffe kerel. Ook Eddy (Haesen die eveneens overleed aan A.L.S. en waarvoor de Eddy Haesen Classic wordt georganiseerd, red.) kende ik persoonlijk. Het is vreselijk hoe jong deze mensen uit het leven zijn weggerukt. De show wordt eigenlijk een eerbetoon aan deze mensen.”

De band mag dan al 35 jaar op de planken staan. Aan stoppen denken ze niet. “We zijn opnieuw gevraagd om volgend jaar in Italië te spelen”, lacht Pies. “Daarna is het tijd om aan nieuwe nummers te werken. De fans zijn hongerig naar nieuw materiaal.”

Capital Scum speelt vrijdag om 20.30 uur. Daarna is het de beurt aan Belgian Asociality en de legendarische metalband Channel Zero. De vrijdag wordt afgesloten met een dj-set van Goe vur in den otto, bekend van Studio Brussel.

Op zaterdag staan Mutox, Mother Mercury, Laura Tesoro, Clement Peerens Explosition, Level Six, Dimitri Wouters en Laston & Geo op het programma. Doorlopend vindt er een barbecue plaats en kan er aan de foodcorner gegeten worden. Ook zijn er activiteiten voor de kinderen en staat er een Viking Kubb op het programma. Op vrijdag en zaterdag betaal je 10 euro in voorverkoop en 15 euro aan de kassa. Een combiticket kost 12 euro. Kinderen tot 12 jaar mogen gratis binnen. Voor meer info en tickets: www.lolands.be.