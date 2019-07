“Kom winkelen in ‘t Fruithalleke met onze herbruikbare tas en steunt de jeugdverenigingen in Testelt” Tom Van de Weyer

10 juli 2019

12u55 0

Met zijn actie ‘Groener voor de jeugd’ spaarde Piet Similon (55) van ’t Fruithalleke 500 euro voor de chiro van Testelt. Wie bij Piet komt winkelen met de herbruikbare shoppingtas bespaart niet alleen op plastic zakjes, maar steunt ook komend jaar een lokale jeugdvereniging.

Tot vorig jaar gaf Piet in zijn fruitwinkel de meloenen en mandarijntjes mee in plastic zakjes. “Milieuvriendelijk is dat niet. Ik wilde duurzamer werken”, zegt Piet. “Daarom deelde ik gratis herbruikbare shoppingtassen uit aan al mijn klanten. Iedere keer als ze met die tas bij mij komen winkelen steek ik 10 cent uit eigen zak in een spaarpot voor een goed doel. Na een jaar had ik 500 euro verzameld. Dat komt overeen met 5.000 plastic wegwerpzakjes die ik niet heb gebruikt.”

De 500 euro schenkt Piet nu aan de chiro van Testelt. De jongens en meisjes namen het geld dankbaar aan, net voor ze met de fiets op kamp vertrokken naar Merksplas. De chiro is gevestigd in de oude school van Ter Hoeve en heeft 80 leden. “Piet is onze heilige man”, klinkt het. “Elk jaar komt hij bij ons Sinterklaas spelen voor de kleinsten. We komen bij hem de inkopen doen voor onze jaarlijkse eetdag en als we op uitstap gaan.”

“We zijn blij dat iemand in het dorp zich zo engageert voor de lokale jongeren. Het geld kunnen we goed gebruiken voor de werking en voor onze kampen”, zeggen Ward Van Oosterwyck en Stan Daniel. “We kunnen onder andere nieuwe kookpotten gebruiken.”

“Ik was vroeger bij de scouts van Testelt, die later zijn verbonden met de chiro. Mijn hart ligt nog altijd bij de jeugdbewegingen. Het is een ervaring voor het leven”, zegt Piet.

600 klanten in Testelt hebben intussen een oranje shoppingtas. De spaarpot in ‘t Fruithalleke in de Voort 42 is weer leeg, maar de actie van Piet loopt verder. “Het komend jaar ga ik sparen voor weer een andere lokale vereniging. Welke dat wordt heb ik nog niet beslist.”