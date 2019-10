“Dat begraafplaatsen er zo bijliggen, is respectloos”: Bewoner klaagt onverzorgde situatie kerkhoven aan Geert Mertens

12u14 2 Scherpenheuvel-Zichem “Dit is echt respectloos naar de mensen die overleden zijn en hun nabestaanden toe”, vindt bewoner Peter Mertens. Hij klaagt de onverzorgde situatie van de begraafplaatsen aan. Onder meer op de begraafplaats van Schoonderbuken tiert het onkruid weelderig. Het stadsbestuur is op de hoogte en doet er alles aan om de situatie zo snel mogelijk op te lossen.

“Dit is dat de laatste rustplaats van mijn ouders, grootouders en broers”, zucht Peter Mertens. “Ik vind het echt schandalig dat de stad niets doet om deze begraafplaatsen te onderhouden. Het is echt respectloos!”

Burgemeester Manu Claes is op de hoogte van het probleem. “Tegen Allerheiligen en Allerzielen proberen we het in orde te zetten”, zegt hij. “We mogen geen onkruidverdelgers meer gebruiken. Het is geen excuus, ik weet het, maar we kunnen het niet bijhouden. Bovendien is er ook iets misgelopen met het contract dat we hadden met het De Vlaspit. Normaal ging deze organisatie ons bijstaan in het onderhoud van de begraafplaatsen. Die samenwerking is niet doorgegaan. Daardoor zijn we eigenlijk in de problemen geraakt. Pas op, ik probeer dit niet goed te praten. Het is een pijnpunt waaraan we moeten werken.”