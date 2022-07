Schepencollege herhaalt bij de provincie na 225 bezwaarschriften het voorstel om nieuwe ambachtelijke zone op te schuiven richting A19

“Het opschuiven van de zone is beter voor de problematiek van de watergevoeligheid en de belasting van de woonkern”, aldus schepen Ingrid Vandepitte (#Team8980). Tegen het voorstel van de provincie dienden bewoners 255 bezwaarschriften in.

“Een ruime centrale parking voor de werknemers op de ambachtelijke zone, zou een verhoogde verkeersdruk op de wijk voorkomen en extra parkeerruimte bieden voor de bezoekers van het GC ’t Zonnerad tijdens avond- of weekendactiviteiten. Een nieuw aan te leggen directe verbinding met de Briekestraat zou de ambachtelijke zone direct toegankelijk maken en sluipverkeer in de wijk voorkomen.”

“Zonnebeke is de enige van onze vijf deelgemeenten die volgens de wettelijke norm in aanmerking komt voor een nieuw bedrijventerrein. Het schepencollege staat open voor de aanleg van een beperkt bedrijventerrein, gericht op kleine ambachtelijke bedrijven die de lokale economie en de tewerkstelling ten goede komen. Dit bedrijventerrein willen we met inachtneming van de voorwaarden voor ruimtelijke ordening, zo ver mogelijk van de bestaande kern inplanten. Het schepencollege stelde drie locaties voor in de buurt van de aansluitende wegen richting A19, telkens terreinen met een maximale oppervlakte van vijf hectare en zo ver mogelijk verwijderd van de bebouwde zones.”