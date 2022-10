Schepencollege beslist maandag over afbraak zwembad

Maaseik Dakloze man (36) opgepakt op verdenking van moord op Nederlan­der (45): “Vreselijk is het, maar hoe vaak hebben we wel niet gezegd dat het verkeerd zou aflopen?”

Het overlijden van een 45-jarige man in Maaseik slaat bij zijn buren in de Rode Kruisstraat in als een bom. Een dakloze man gaf zichzelf gisteren aan bij de lokale politie. “Zou het de man zijn die enkele weken geleden nog bij de buurman overnachtte?”, vragen de buren zich af. “We hoorden hen ‘s nachts ruziemaken tot in ons bed. Zeker niet de eerste keer, maar zo'n einde verdiende onze buurman niet.”

14:03