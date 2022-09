Schepen reageert op sluiting twee winkels op Steenakker: “De noodzaak inzien van een grondige evaluatie”

Limburg Soap rond de sjoemelen­de ‘oppermijn­wer­ker’ gaat onvermin­derd voort: “Michel betaalde de Hongaarse maffia niét, ik had mijn papiertje slecht afgelezen”

De soap in de zaak-Michel Dylst, die ervan verdacht wordt 1 miljoen euro te hebben verduisterd uit de vzw KS Vriendenkring, gaat ongegeneerd verder. Zo trekt ad-interimvoorzitter Eddy Melis zijn eerdere beweringen, over betalingen aan de Hongaarse maffia die Dylst zogenaamd bedreigde, opnieuw in. Eveneens opmerkelijk: er is een nieuwe rekening geopend als steunfonds aan Dylst, omdat alle andere rekeningen geblokkeerd zijn. “Wie gelooft dit verhaal nog?”, zeggen kritische ex-mijnwerkers.

