Zonnebloemenpluk in Tuinlei Ben Conaerts

04 september 2019

16u47 0

De gemeente organiseert op zondag 8 september een bloemenpluk. Momenteel staat in de Tuinlei één hectare zonnebloemen in bloei en iedereen is van 10 tot 15 uur welkom om er een bloem te gaan plukken. “Je kan de zonnebloem een mooi plekje geven thuis. Op die manier willen we deze bloemenpracht over de hele gemeente verspreiden”, zegt burgemeester Rob Mennes (CD&V).

Deelname aan de bloemenpluk is gratis. Je hoeft je niet vooraf in te schrijven.