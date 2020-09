Zelfstandigen kunnen nog tot 30 september gemeentelijke overbruggingspremie aanvragen Ben Conaerts

23 september 2020

17u19 0 Schelle De Schelse zelfstandigen hebben nog tot uiterlijk 30 september de tijd om hun gemeentelijke overbruggingspremie aan te vragen.

Het gemeentebestuur voorziet in het gemeentelijk coronafonds een Schelse overbruggingspremie ter ondersteuning van de lokale economie. Deze premie is onlosmakelijk verbonden met het ‘overbruggingsrecht’ dat via de sociale verzekeringsfondsen wordt uitbetaald. Als je als zelfstandige recht hebt op het overbruggingsrecht en het wordt toegekend, dan kan je een aanvraag indienen voor een extra premie van gemeente Schelle. De premie is eenmalig en geldt voor wie het overbruggingsrecht ontving voor maart, april en/of mei 2020. Aanvragen kan tot uiterlijk 30 september 2020.

Alle info is te vinden op de gemeentelijke website.