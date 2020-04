Zeldzame kever duikt op in natuurgebied Maaienhoek Ben Conaerts

22 april 2020

15u21 0 Schelle In het natuurgebied Maaienhoek in Schelle is een veengeelgerande watertor waargenomen. Dat is een zeldzame kever waarvan in België slechts 57 waarnemingen zijn geregistreerd.

Natuurpunt Rupelstreek had de afgelopen weken zijn amfibieënfuiken opgesteld in de plassen van Maaienhoek. De fuiken werden elke dag leeggemaakt en gecontroleerd, wat een indrukwekkend lijstje kleine waterbeestjes opleverde. Alle soorten werden vervolgens netjes genoteerd en gefotografeerd, zodat de experten van Natuurpunt kunnen controleren of er geen zeldzame beestjes tussen zitten. Dat bleek deze keer wel het geval.

“Het meest opvallende diertje dat in de fuiken werd gevonden, was de zeldzame ‘Dytiscus dimidiatus’ of de veengeelgerande watertor”, zegt Erik De Keersmaecker van Natuurpunt Rupelstreek. “Dat is een zeldzame grote waterroofkever waarvan momenteel weinig bekend is. Ook op de website www.waarnemingen.be is er weinig info, de verspreiding van deze soort is zeer beperkt, met slechts 57 waarnemingen in België. Extra waarnemingen van deze kever zijn dus meer dan welkom.”