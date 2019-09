World Clean Up Day in Schelle: Natuurpunt verzamelt aanhangwagen vol zwerfvuil Ben Conaerts

23 september 2019

Natuurpunt Rupelstreek heeft afgelopen zaterdag deelgenomen aan de World Clean Up Day. Acht vrijwilligers gingen zwerfvuil opruimen op een strook langs de oevers van de Schelde, vlak voor het natuurgebied Maaienhoek tot aan de grens met Hemiksem. Het resultaat: een aanhangwagen vol met zakken gevuld met allerlei soorten afval. Na afloop werd het afval opgehaald door de medewerkers van de Vlaamse Waterweg nv.

“Het ging onder meer om duizenden deeltjes isolatiemateriaal, plastiek dopjes, drankverpakkingen en allerlei soorten plastics”, zegt Erik De Keersmaecker van Natuurpunt Rupelstreek. “Allemaal afval dat met het hoogtij met het rivierwater wordt meegenomen richting Noordzee en vervolgens in de Atlantische oceaan terecht komt. Daar kunnen zeevogels, zeezoogdieren en vissen het aanzien als voedsel en het inslikken, om het nooit meer kwijt te raken en er uiteindelijk aan sterven. Het probleem is al decennialang gekend en bereikt momenteel een triest hoogtepunt, met gigantische grote drijvende afvaleilanden in de oceanen, momenteel ook gekend als de Plastic Soep.”