Workshop leert kleuters fietsen Ben Conaerts

19 juni 2019

15u24 0 Schelle Op zaterdag 22 juni kunnen kleuters in de gemeentelijke sporthal van Schelle deelnemen aan een fietsworkshop.

Een ervaren monitor zorgt voor leuke oefeningen en leert de kleuter op een snelle en leuke manier fietsen zonder steunwieltjes. Na een sessie kan 80 tot 90 procent van de deelnemertjes fietsen zonder hulp.

De workshop wordt aangeboden in samenwerking met Sportregio Rivierenland en is gericht op alle kleuters die met een loopfietsje of op een kleuterfiets met steunwieltjes kunnen rijden.

De sessie vindt plaats tussen 9 en 12 uur en kost 5 euro voor inwoners van Schelle, Niel, Rumst, Boom, Willebroek en Zwijndrecht en 10 euro voor niet-inwoners. Breng zeker de fiets van het kind mee en zorg voor sportieve kledij. Inschrijven kan via vrijetijd@schelle.be.