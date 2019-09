Woonzorgcentrum Familiehof koopt belevenistafel aan Ben Conaerts

19 september 2019

17u30 0 Schelle De bewoners van het woonzorgcentrum Familiehof kunnen voortaan gebruikmaken van een belevenistafel. Daarmee kunnen ze onder meer spelletjes spelen en herinneringen herbeleven.

Puzzels maken, tekeningen inkleuren, liedjes beluisteren, kaartspelletjes spelen of een virtueel bezoek brengen aan een oude stad: de mogelijkheden van een belevenistafel zijn groot. Bij het WZC Familiehof hadden ze al twee keer zo’n tafel op proef gekregen, alvorens werd beslist er definitief een aan te kopen.

“De tafel is in de eerste plaats bedoeld voor onze bewoners met dementie”, zegt directeur Koen Valgaeren. “Ze is uitgerust met tools om hun zintuigen te stimuleren. Maar ook onze andere bewoners kunnen er zeker van genieten. Het is fantastisch om te zien wat de belevenistafel allemaal losmaakt. Je merkt meteen de interesse en de betrokkenheid van de mensen. Ook bij bewoners die minder snel geneigd zijn om het contact op te zoeken. De belevenistafel brengt echt mensen samen.”

14.000 euro

De kostprijs van de tafel bedraagt 14.000 euro. “We hebben verschillende activiteiten georganiseerd om ze te kunnen aankopen”, aldus Valgaeren. “Volgens het traject dat we hadden uitgestippeld, hadden we de tafel kunnen voorstellen tijdens de Week van de Dementie in 2020. Maar dankzij een gift van een gulle schenker hebben we ze al een jaar vroeger kunnen aankopen. We zijn iedereen dankbaar die dit project op een of andere manier heeft ondersteund.”