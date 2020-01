Windturbines op Electrabelsite worden afgebroken Ben Conaerts

20 januari 2020

13u49 0 Schelle Electrabel start eind deze maand met de afbraak van de drie windturbines op de Electrabelsite. De windmolens zijn negentien jaar oud en halen nog slechts een beperkt rendement.

Electrabel heeft al geruime tijd de aanvraag gedaan om de drie windturbines op de oude Electrabelsite te slopen. De bedoeling is om eind deze maand te starten met de eerste sloopwerken. De windturbines werden ingehuldigd in 2001 en haalden een vermogen van elk 1.500 kilowatt, goed voor de stroom van zo’n 2.000 gezinnen. Maar de houdbaarheidsdatum van de turbines is intussen overschreden.

Of er nieuwe windmolens zullen worden voorzien, is afhankelijk van de herbestemming van de Electrabelsite en van het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) voor de site, dat momenteel in opmaak is. Er liggen momenteel drie toekomstscenario’s voor, namelijk als woon- , recreatie- of energielandschap. In dat laatste scenario is er ruimte voor de inplanting van twee windturbines aan de getijdencentrale en aan de visvijvers.