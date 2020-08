Werken aan nieuwe kinderopvang De Schellebel van start: “Dringend nood aan extra capaciteit” Ben Conaerts

05 augustus 2020

17u52 0 Schelle De buitenschoolse kinderopvang De Schellebel krijgt een nieuw gebouw. De werkzaamheden zijn van start gegaan en zouden eind volgend jaar moeten zijn afgerond.

Het gebouw van BKO De Schellebel heeft zijn houdbaarheidsdatum al even overgeschreden. Hoewel er nog steeds gebruik van wordt gemaakt om kinderen op te vangen, voldoet het niet langer aan de vereiste normen. “Het gebouw is na 25 jaar intensief gebruik flink verouderd”, zegt schepen van BKO Vera Goris (CD&V). “Bovendien hebben we dringend nood aan meer capaciteit. Kortom, een nieuwbouw drong zich op.”

Dat gebouw verrijst achter het huidige gebouw van De Schellebel, aan de Provinciale Steenweg. De graafwerken zijn er intussen in volle gang. “De nieuwe Schellebel zal te bereiken zijn via de Lazernijweg en drie niveaus tellen”, aldus Goris. “Beneden komen de refter en de kleuters, op de eerste verdieping is er ruimte voor de oudere kinderen en een terras en op de tweede verdieping wordt een polyvalente ruimte voorzien.”

2,3 miljoen euro

De nieuwbouw zal in totaal ruimte kunnen bieden aan 105 kinderen, meer dan 30 dan het huidige aantal. Daarenboven wordt het een bijna-energieneutraal (BEN-)gebouw, met isolatie en zonnepanelen. De kostprijs bedraagt 2,3 miljoen euro, een bedrag dat volledig door de gemeente wordt bekostigd.

De werkzaamheden zouden voltooid zijn eind 2021, zodat in het voorjaar van 2022 de kinderopvang kan verhuizen. Zolang de werken lopen, blijft men gebruik maken van het huidige gebouw. Na de verhuis wordt dat pand afgebroken om plaats te maken voor nieuwe ontwikkelingen.