Werken aan Laardijk weer opgestart Ben Conaerts

15 mei 2020

16u44 0 Schelle De werf van Elia in de omgeving van de Laardijk is vrijdag opnieuw opgestart. Alle omleidingsborden en signalisatie voor alle weggebruikers zijn teruggeplaatst.

De aannemer heeft de komende weken nog een aantal werken voor de boeg. In de Laardijk moet de fundering en de betonverhadering worden aangelegd, in de Alexander Wuststraat moet de asfaltverharding worden afgewerkt en in de Interescautlaan moeten de klinkers worden voltooid. Tegen eind juli hoopt hij de werken te kunnen afronden.

Tijdens de werken is de werf volledig afgesloten om het contact tussen zware machines en zwakke weggebruikers te vermijden. De aannemer roept op om het materiaal op de werf te respecteren en de aangebrachte verkeerssignalisatie te laten staan.