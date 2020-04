Werken aan Laardijk tijdelijk stilgelegd: heropstart op 20 april Ben Conaerts

11 april 2020

16u47 0 Schelle De werken in de Alexander Wuststraat, Interescautlaan, Laardijk en Maeyelei van netbeheerder Elia zijn niet tijdig klaar geraakt. Het project moest onder meer door de coronamaatregelen tijdelijk worden stilgelegd. De heropstart is nu voorzien op maandag 20 april.

In afwachting heeft de aannemer de wegsignalisatie opzij gezet, zodat de Laardijk opnieuw tijdelijk toegankelijk is voor fietsers en wandelaars. Er staat wel een bloembak om andere voertuigen tegen te houden. Bij de heropstart wordt de werf opnieuw helemaal afgesloten om het contact tussen de zware machines en de fietsers en wadelaars te vermijden. Alle noodzakelijke omleidingsborden en signalisatie zullen dan worden teruggeplaatst.

De voorbije maanden werd de signalisatie door voetgangers vaak in de gracht gegooid of opzij gezet. De aannemer is verantwoordelijk voor het in stand houden van de signalisatie volgens de vergunning en roept dan ook op na de heropstart het materiaal te laten staan.

De werken zijn nodig voor de aanleg van twee ondergrondse kV-kabels tussen het hoogspanningsstation in Schelle en de site van Umicore in Hoboken. Het project wordt uitgevoerd op vraag van Umicore, in het kader van de uitbreiding van de recyclageactiviteiten van de site.

Wie vragen heeft over de werken, kan contact opnemen via omwonenden@elia.be of tel. 0800 11 089.