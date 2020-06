Wereldprimeur voor Schelle: Decathlon strijkt neer op wekelijkse markt Ben Conaerts

22 juni 2020

Schelle De markt van Schelle kende maandagvoormiddag een wereldprimeur. Voor het eerst trok sportketen Decathlon naar de markt met zijn Decamobiel, een kraam waar allerlei sportartikelen worden verkocht. "Omdat we zien dat sommige klanten nog niet durven te gaan shoppen in onze winkels, komen wij tot bij hen", zegt Mathieu Renier van Decathlon.

De Decamobiel was maandagmorgen de eyecatcher van de wekelijkse markt in Schelle. Met die camionette trekt sportketen Decathlon voortaan de lokale markt op om sportartikelen tot bij de man te krijgen. Schelle mocht de spits afbijten, en dat was meteen goed voor een wereldprimeur. “Gezien we een vestiging hebben in Schelle, zijn we goed bekend met de streek”, zegt Mathieu Renier van Decathlon. “Bovendien is de markt hier redelijk klein, zodat we rustig kunnen opstarten.”

Met zijn marktkraam wil sportketen Decathlon een stap dichter naar de klant zetten. Letterlijk. “Uit een bevraging van 50.000 Antwerpenaren blijkt dat hier een grote vraag naar was”, vervolgt Renier. “Vijftien procent van de mensen durft het nog steeds niet aan om te gaan shoppen in de grotere winkels. Als zij niet bij ons durven komen, komen wij tot bij hen. Het is tenslotte onze missie om sport toegankelijk te maken voor iedereen.”

Smoothies

Voor een goed begrip: de Decamobiel biedt slechts een beperkte selectie aan uit de Decathlonwinkels, rekening houdende met de vraag van de lokale klant. Klanten kunnen aan het kraam allerlei sport- en tuinartikelen testen, kopen of bestellen voor levering aan huis. Op termijn zullen er ook smoothies worden geserveerd en wordt materiaal aangeboden waarmee je zelf gratis je fiets kan herstellen.

Voor verkoper Jorrit Clippeleyr is het wel even wennen. “Normaal werk ik in de Decathlon in Turnhout, dus op een markt staan is een nieuwe ervaring. Het grote verschil is dat je hier veel dichter bij de klant staat en dat je voortdurend bezig bent. Hier is nu veel meer passage dan op hetzelfde tijdstip in onze winkel. Een echte marktkramer voel ik me nog niet echt, maar ik ben net de hele markt afgewandeld om met iedereen een praatje te maken. Heel plezant om van al die mensen nu de voornaam te kennen.”

De komende weken en maanden strijkt de Decamobiel op nog meer markten neer. Op 27 juni vind je het kraam op de markt van Kontich, op 30 juli staat een stop in Zandhoven op de agenda. Om op de hoogte te blijven van de kalender, kan je een kijkje nemen op hun facebookpagina.