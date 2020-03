Waar kan je eten afhalen? Welk restaurant of brasserie levert aan huis? Lees hier waar je terecht kunt in Schelle Ben Conaerts

17 maart 2020

16u47 1 Schelle Door de verplichte sluiting tot 3 april toont de horeca zich in deze coronatijden van zijn creatiefste kant. Wij helpen graag een handje om de takeaway- en levermogelijkheden in Schelle onder de aandacht te brengen. Zelf nog een goeie tip? Stuur een mailtje naar ben.conaerts@dpgmedia.be.

‘kEET

Brasserie ‘kEET, aan het gemeentelijke sportcentrum, start vanaf woensdag 18 maart met een afhaalmenu om de komende weken te overbruggen. Op het menu vind je een vis- en vleesmenu, maar ook enkele aparte gerechten, zoals tagliatelle met kip en een vispannetje. Je kan bestellen via keetlevertaanhuis@hotmail.com of tel. 0468 33 22 93. De gerechten zullen ook te verkrijgen zijn in de broodjeszaken van Schelleke Kaas in Schelle, Aartselaar en Hoboken. Ben je woonachtig in Schelle, Niel of Hemiksem, dan kan er ook aan huis worden geleverd.

Taverne Ravenstein

Taverne Ravenstein in de Provinciale Steenweg biedt vanaf dinsdag 17 maart een afhaal- en leveringsservice aan. Van dinsdag tot en met vrijdag zijn er dagmenu’s en suggesties te verkrijgen aan 12,5 euro mits reservering. Je kan je bestelling komen ophalen tussen 12 en 14 uur en tussen 17 en 19 uur. Thuisleveringen vinden plaats tussen 17 en 19 uur. Je kan je bestelling plaatsen via tel. 03 284 81 56 of taverneravenstein@gmail.com. Je moet wel een dag op voorhand bestellen ten laatste om 16 uur.

Scoop

Ijssalon Scoop in de Provinciale Steenweg heeft voor deze coronatijden een speciaal takeawaymenu uitgewerkt. “Neem het menu best vooraf even door om wachttijden te vermijden en een vlotte service te garanderen bij uw bezoek”, roepen uitbaatsters Judith en Stefanie Van Bulck op. Wie graag vooraf wil bestellen, kan een beroep doen op de afhaalservice. Je kan je bestelling doorgeven via info@justscoop.be of tel. 03 296 27 57, met het tijdstip dat je ze wenst af te halen. Betalen kan ter plaatse, bij voorkeur contactloos, via Payconiq of Bancontact. Scoop heeft voor de coronamaatregelen haar openingsuren aangepast en is voorlopig open van maandag tot vrijdag van 14 tot 20 uur. Op zaterdag en zondag is het ijssalon gesloten.

Sushi Town

Sushizaak Sushi Town in de Provinciale Steenweg blijft enkel open voor afhaling en levering. Je kan het menu bekijken en een bestelling doorgeven via de website www.sushitown.be.

Frituren

Bij frituur Den Bareel kan je nog steeds terecht om frietjes af te halen. Dat geldt ook voor frituur De Mikman.