Vzw Tawfieq ruimt zwerfvuil op Ben Conaerts

17 februari 2020

15u01 0 Schelle Enkele leden van de islamitische vzw Tawfieq hebben afgelopen zaterdag een zwerfvuilactie gehouden. Jong en oud trok erop uit om de omgeving van de Steenwinkelstraat, de scholen en de Parkwijk op te ruimen. Iedereen kon zakken vullen met spullen en afval dat in de struiken en bermen werd aangetroffen.

“Met deze actie willen we iedereen sensibiliseren om de straten proper te houden”, zegt het moskeebestuur. “Tegelijkertijd sporen we de rokers aan om hun sigarettenpeuken niet zomaar op de openbare weg te gooien. De filters van sigaretten bestaan immers uit acrylacetaat, dat chemicaliën bevat. Dat kan het grond- en zeewater verontreinigen. De achtergelaten peuken zijn dus een gevaar voor het milieu en de gezondheid van mens en dier.”

De gemeente steunde de zwerfvuilactie en stelde het nodige materiaal ter beschikking. “Daar zijn we heel dankbaar voor”, aldus de vzw Tawfieq. “De bedoeling is dat het niet bij deze eenmalige actie blijft, maar dat we ons regelmatig voor onze gemeente inzetten met dit soort initiatieven. Een proper Schelle, daar streven we met z’n allen naar.”