Vrijetijdsdienst geeft slaapfeestje in basisschool De Klim Ben Conaerts

12 juni 2019

Op zaterdag 15 juni organiseert de dienst Vrije Tijd opnieuw een ‘Sleep in’, een slaapfeestje, in de gemeentelijke basisschool De Klim. Er wordt van start gegaan met een voorstelling van de Belezenis, een bewerking van het toneelstuk Rapunzel. Na het theater kruipen de kinderen onder de wol en ’s morgens volgt er nog een lekker ontbijt.

De ‘Sleep in’ is gericht op kinderen van zes tot en met tien jaar. De voorstelling vindt plaats om 19.15 uur en is gratis bij te wonen. Wie daarna wil blijven slapen en ontbijten, betaalt 2 euro. Inschrijven is verplicht en kan via de website www.schelle.be.