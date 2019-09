Voor laatste keer gratis zonnebloemen plukken aan Tuinlei Ben Conaerts

13 september 2019

Na het succes van de vorige twee plukmomenten organiseert de gemeente op zaterdag 14 en zondag 15 september een nieuwe zonnebloemenpluk. Iedereen kan tussen 11 en 16 uur aan het zonnebloemenveld in de Tuinlei een zonnebloem gaan halen.

“De zonnebloemen vrolijken intussen al vele huiskamers op, maar we blijven vragen krijgen naar een nieuw plukmoment. Daarom geven we iedereen dit weekend een nieuwe én laatste kans om zonnebloemen te gaan plukken. We vragen wel om zorgzaam met de bloemen om te gaan: vertrappel geen bloemen op de weide en neem enkel mee wat je echt kan gebruiken.”

Deelname is gratis, zonder inschrijving.