Volleybalclub tovert kerkplein om tot sportstrand: “1.000 ton zand nodig gehad” Ben Conaerts

21 juni 2019

18u16 0 Schelle Volleybalclub Hellvoc heeft het kerkplein van Schelle opnieuw omgetoverd tot een sportstrand. Dit weekend zullen daar zo’n 500 sportievelingen deelnemen aan het strandvolleybaltornooi Hellvoc Beach.

“Net als vorig jaar deden we voor het zand een beroep op de Nielse betonfabriek Coeck”, zeggen coördinatoren Wouter Celen en Christophe Demeulemeester van Hellvoc. “Ongeveer duizend ton zand hebben we nodig gehad om ons sportstrand aan te leggen. We beschikken over zestien velden van 7 op 7 meter. Zaterdag komen zo’n 250 gevorderde spelers volleyballen, zondag is het de beurt aan ongeveer 250 recreanten. Voor de toekomst van onze club is een evenement als dit van cruciaal belang.”

Met de weersvoorspellingen in het achterhoofd neemt men bij Hellvoc alvast extra maatregelen. “We hebben een douche geïnstalleerd, zodat iedereen die het te warm krijgt eventjes kan afkoelen. Verder hebben we een aantal schaduwplekken voorzien en kunnen we zondag elke deelnemende ploeg een fles gratis water cadeau doen.”

Hellvoc Beach vindt plaats vanaf 9 tot 18 uur. Zaterdagavond vanaf 21 uur geeft de volleybalclub ook nog een strandfuif. De toegang is gratis.

