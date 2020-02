Exclusief voor abonnees Voka ziet Schelle flink in het rood duiken, maar burgemeester is niet ongerust: “Schulden hebben zeer stevige basis” Ben Conaerts

10 februari 2020

13u28 0 Schelle Schelle zal in 2025 de hoogste schuldenlast per inwoner tellen van alle gemeenten uit de regio. Dat beweert althans Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland, dat de meerjarenplannen 2020-2025 heeft bestudeerd. Een opvallende voorspelling, gezien het gemeentebestuur net heeft beweerd dat de schuld op een historisch laag peil staat. Burgemeester Rob Mennes (CD&V) is niet ongerust: “Je moet het juiste verhaal achter de cijfers kennen. Onze schuld wordt bijna volledig gedekt door activa.”

Volgens Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland zal Schelle in 2025 voor liefst 27 miljoen euro in het rood staan of een schuldgraad hebben van 3.260 euro per inwoner. Geen enkele gemeente uit de arrondissementen Antwerpen en Sint-Niklaas scoort slechter. Opvallend, want heeft het gemeentebestuur niet al die jaren beweerd dat Schelle er financieel gunstig voorstaat? Burgemeester Rob Mennes (CD&V) geeft tekst en uitleg.

