Vlaamse subsidie voor Huis van het Kind Ben Conaerts

23 januari 2020

17u33 0 Schelle Het Huis van het Kind heeft een Vlaamse subsidie gekregen van 1.000 euro. Dat zal gebruikt worden om te investeren in speelmaterialen of in de aankleding van de ruimte.

In het Huis van het Kind kunnen ouders en kinderen terecht voor alles rond opvoeden en opgroeien. Het is een samenwerking tussen organisaties die helpen met kinderopvang, gezondheidszorg, het vrijetijdsaanbod, opvoedingsondersteuning, workshops en veel meer. Om spel en ontmoeting een extra stimulans te geven, heeft Vlaams minister van Gezin Wouter Beke (CD&V) een subsidie van 1.000 euro toegekend.

“We zijn heel tevreden met de subsidie”, zegt schepen van Jeugd Vera Goris (CD&V). “Het bedrag zal worden gebruikt om te investeren in speelmaterialen of in de aankleding van de ruimte. Op deze manier maken we het Huis van het Kind aantrekkelijker voor ouders en kinderen.”