Violiste start met strijkorkest voor Rupelse muzikanten Ben Conaerts

06 oktober 2020

14u42 2 Schelle De Schelse violiste Astrid Maertens gaat van start met een strijkorkest voor mensen uit de Rupelstreek en daarbuiten. Strijkers die afgestudeerd zijn aan de muziekacademie, kunnen zich daarbij aansluiten. “Ik wil deze mensen een podium bieden om hun hobby te kunnen blijven uitoefenen.”

Terwijl blazers in de Rupelstreek terecht kunnen bij verschillende blaasorkesten, moeten strijkers hun hobby op hun eentje blijven uitoefenen. Eens ze zijn afgestudeerd, kunnen ze nergens in de regio terecht bij een orkest waar ze hun instrument kunnen bespelen. Die lacune inspireerde violiste Astrid Maertens, zelf leerkrachte aan de academie van Hemiksem, Schelle en Niel, om dan maar zelf een strijkorkest op te starten. Ze is alvast een zoektocht gestart naar strijkers die zich willen aansluiten.

“Alle soorten strijkers zijn welkom: viool, altviool, cello en contrabas”, zegt Astrid. “Ik richt me op mensen vanaf de vierde graad van de muziekacademie of mensen die reeds afgestudeerd zijn. Het is niet de bedoeling om audities te gaan houden, maar het zou mooi zijn als we allemaal een degelijk niveau hebben. We kunnen rekenen op de steun van Ivebica en de repetities zullen plaatsvinden in de muziekacademie in Hemiksem. Een eerste bijeenkomst is gepland op zaterdag 14 november om 15 uur. Afhankelijk van de bezetting kunnen we dan beginnen bouwen aan een eigen repertoire.”

Wie wil toetreden tot het strijkorkest, kan contact opnemen met Astrid via tel. 0477 27 95 40 of via astrid.maertens@telenet.be.