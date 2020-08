Vandalen besmeuren straten en wagens met graffiti Ben Conaerts

28 augustus 2020

16u07 0 Schelle In de nacht van donderdag op vrijdag werden op verschillende plaatsen in Schelle privé- en gemeentelijke eigendommen besmeurd met graffiti.

De dader of daders hebben lelijk huis gehouden met hun spuitbussen. In de Heidestraat werd er graffiti aangetroffen op elektriciteitskasten en geparkeerde wagens. In de Consciencestraat werd de kleding- en glascontainer bespoten. Ook de Tolhuisstraat en de Kapelstraat werden op verschillende plaatsen besmeurd.

De politiezone Rupel is een zoektocht gestart naar de daders. Wie iets heeft gehoord of gezien, kan met de politie contact opnemen via tel. 03 433 09 00 of via pz.rupel@police.belgium.eu.