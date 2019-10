Van Harry Potter tot Betty Boop: Nielenaar stelt verzameling jokerkaarten tentoon Ben Conaerts

17 oktober 2019

13u07 0 Schelle Nielenaar Robert Van der Velde (74) verzamelt al 32 jaar jokerkaarten. Op zaterdag 19 en zondag 20 oktober stelt hij een deel van zijn verzameling tentoon in het heemmuseum Bystervelt.

Robert Van der Velde heeft zijn bijnaam ‘Jokerbob’ niet gestolen. Al 32 jaar verzamelt hij allerlei jokerkaarten in de meest uiteenlopende thema’s. Intussen telt zijn verzameling 7.880 exemplaren, die hij zorgvuldig bewaart in zestien grote mappen. Betty Boop, Harry Potter, Elvis Presley, Michael Jackson, The Marx Brothers, Lord of the Rings, James Bond, The Beatles: je kan het zo gek niet bedenken of Robert heeft er wel een jokerkaart van.

Titanic

“Ik ben toevallig begonnen”, vertelt de Nielenaar. “Ik zat in een café te kaarten en toen ik even moest wachten, ging mijn aandacht naar de jokerkaarten. Het leuke aan jokerkaarten is dat een boek kaarten perfect zonder kan. Dus als ik in een café vraag of ik de jokers uit de boek mag halen, doet men daar meestal niet moeilijk over. Bovendien zijn de jokers vaak heel verschillend. Een aas is een aas, een boer is een boer, maar een joker ziet er meestal heel anders uit.”

Nu ruilt ‘Jokerbob’ vooral met andere verzamelaars. “Ik ken een twintigtal Belgen die ook met jokerkaarten bezig zijn. Maar ik ruil ook vaak met Britten. Een kaart kopen doe ik slechts heel zelden. Het meeste wat ik ooit betaald heb, is 5 euro. Dat was voor twee jokerkaarten van de Titanic.”

Kindvriendelijke tentoonstelling

Die Titanickaarten maken nu, samen met een 100-tal andere, deel uit van een tentoonstelling in heemmuseum Bystervelt in Schelle. Robert heeft daar een selectie van zijn verzameling uitgestald per thema. Hij houdt het bewust kind- en gezinsvriendelijk. “Er bestaat ook een groot aantal erotisch getinte kaarten. Maar die houden we weleens voor na de jaarmarkt.” (lacht)

De tentoonstelling is open op zaterdag van 10 tot 17 uur en op zondag van 14 tot 17 uur. De toegang is gratis.