Toerisme Rupelstreek organiseert wandeling ‘Tussen appel en peer’ Ben Conaerts

25 juni 2020

17u16 0

Toerisme Rupelstreek organiseert op zondag 5 juli een wandeling in Schelle. Onder de noemer ‘Schelle, tussen appel en peer’ wandel je langs unieke plekken die de geschiedenis van het dorp vertellen. Onderweg ontdek je ook de verrassende veelzijdigheid van het landschap en het erfgoed. Afsluiten kan je in de zomerbar van BernArt in de Tolhuisstraat.

De wandeling vindt plaats van 14 tot 16 uur en gaat van start in BernArt. Inschrijven kost 5 euro per persoon en kan via info@toerismerupelstreek.be.