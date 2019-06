Toerisme Rupelstreek brengt ondernemers in contact met streekproducten Ben Conaerts

12 juni 2019

15u08 0 Schelle Toerisme Rupelstreek wil lokale horeca-uitbaters laten kennismaken met de streekproducten en hun producenten. Daarom organiseert ze op maandag 17 juni de eerste editie van het netwerkmoment ‘Rupelstreek en Zuidrand borrelen’.

“De voorbije jaren hebben we vanuit Toerisme Rupelstreek al heel wat ingezet op de promotie van streekproducten uit de Rupelstreek”, zegt voorzitter Axel Boen. “Gezien de steeds groeiende interesse in streekproducten willen we nu nog een stapje verder gaan en zetten we ook in op de B2B-markt. Maar al te vaak zien we dat horeca-uitbaters niet op de hoogte zijn van onze streekproducten of dat ze de juiste samenwerkingsmogelijkheden niet kennen. We vonden het dan ook hoog tijd om daar aan te werken.”

Op het netwerkevent ‘Rupelstreek en Zuidrand borrelen’ kunnen lokale ondernemers kennismaken met de streekproducenten, het verhaal achter hun producten én de laatste nieuwigheden met het oog op potentiële samenwerking. De deelnemende streekproducenten zullen aan de hand van degustaties de ondernemers warm proberen te maken voor hun producten. “Hopelijk kunnen we onze streekproducten nog meer op het menu en op de toeristische kaart plaatsen”, aldus Axel Boen.

Het netwerkmoment vindt plaats op maandag 17 juni van 16 tot 19 uur in zaal Bernart in de Tolhuisstraat in Schelle.