Taverne Ravenstein trakteert woonzorgcentrum Familiehof op taartjes Ben Conaerts

01 april 2020

13u44 0 Schelle Taverne Ravenstein heeft de bewoners en medewerkers van woonzorgcentrum Familiehof verrast met rijst- en appeltaart. “Daarmee willen we hen wat extra sterkte wensen in deze zware tijden”, zeggen uitbaters Mario De Maere en Peggy De Clerck.

Het zijn vreemde tijden voor de residenten en het personeel van het woonzorgcentrum Familiehof. De senioren moeten noodgedwongen hun familiebezoekjes missen, terwijl de medewerkers zelf voortdurend op hun hoede zijn voor corona. Hoog tijd dus, vonden Mario en Peggy van taverne Ravenstein, om al die mensen eens te verrassen met een versnapering. Dus trakteerden zij het ganse woonzorgcentrum op heerlijke appel- en rijsttaartjes.

“Met deze attentie willen we alle mensen van het woonzorgcentrum een hart onder de riem steken”, zeggen Mario en Peggy. “In de media wordt vaak gepraat over de lockdownfeestjes in de cafés. Dat leidt tot veel negativisme tegenover de horecaondernemers. Maar het merendeel van de horecazaken heeft, net als wij, de opgelegde voorwaarden gevolgd, zonder speciaal feestje, zonder acties om de vaten leeg te krijgen. Hopelijk kunnen we met deze actie aantonen dat ook de horeca begripvol is voor de hele situatie.”