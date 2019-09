Succesvolle zonnebloemenpluk krijgt vervolg Ben Conaerts

09 september 2019

19u35 0

De zonnebloemenpluk die de gemeente afgelopen zondag organiseerde was zo’n groot succes dat er al een vervolg wordt georganiseerd. Op woensdag 11 september is iedereen tussen 13 en 16 uur in de Tuinlei, aan de overzijde van het Berrenheibos, om gratis een aantal zonnebloemen af te snijden of af te knippen.

“Je kan de zonnebloem een mooi plekje geven thuis. Op die manier willen we deze bloemenpracht over de hele gemeente verspreiden”, zegt burgemeester Rob Mennes (CD&V).

De gemeente vraagt wel om zorgzaam met de bloemen om te gaan: vertrappel geen bloemen op de weide en neem enkel mee wat je echt kan gebruiken. Je doet er ook goed aan zoveel mogelijk te voet of met de fiets te komen.