Standbeeld ‘Profusus’ krijgt tweede leven Ben Conaerts

17 juni 2020

Schelle Het standbeeld 'Profusus', dat al sinds 1980 een vaste plaats heeft voor het Schelse gemeentehuis, is gerestaureerd. De Schelse kunstenaar Roger Pintens Jr. heeft het werk een grondige facelift gegeven.

Wie de voorbije maanden het Schelse gemeentehuis passeerde, heeft het mogelijk opgemerkt: het bekende beeld ‘Profusus’, aan de voorkant van het gebouw in de Fabiolalaan, blonk uit in afwezigheid. De Schelse kunstenaar Roger Pintens Jr. heeft het beeld in die periode zo goed mogelijk gerestaureerd en hersteld, zodat het nu opnieuw nog minstens enkele decennia weer en wind kan trotseren.

Sinds kort staat het standbeeld opnieuw op zijn vaste stek aan het gemeentehuis. Maar Pintens heeft het werk wel wat moeten aanpassen. “Beschadigd als het was, heb ik van het beeld, dat eerst een volledige figuur toonde, nu een torso gemaakt”, legt hij uit. “Maar het werk blijft zijn titel, Latijn voor ‘uitbundigheid’, wel vertegenwoordigen. Hopelijk is het nu klaar voor nog eens veertig jaar.”