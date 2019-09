Speeltuin in park is voortaan rookvrij: “We willen roken ontmoedigen” Ben Conaerts

25 september 2019

18u04 0 Schelle De speeltuin in het gemeentelijke park en het speelplein aan de Kattenberg zijn voortaan rookvrij. Het gaat om een sensibiliserende actie, niet om een verbod met boetes. “We willen het roken ontmoedigen. Want zien roken, doet roken”, zegt schepen van Jeugd Vera Goris (CD&V).

Het Schelse gemeentebestuur gaat de strijd tegen de sigaret opvoeren. De gemeente is daarvoor aangesloten bij ‘Generatie Rookvrij’, een brede beweging van organisaties die ijveren voor een samenleving waarin kinderen en jongeren niet meer verleid worden om te beginnen met roken. De nieuwste maatregel is het rookvrij maken van de speeltuin in het gemeentelijke park en het speelplein aan de Kattenberg. Aan de ingang vind je daar de niet mis te verstande boodschap: ‘Hier speel ik rookvrij’.

“We willen bezoekers sensibiliseren om niet meer te roken in het zicht van kinderen”, zegt schepen van Jeugd Vera Goris (CD&V). “We weten dat zien roken, doet roken en we willen dat kopieergedrag koste wat kost vermijden. Daarom vragen we rokers om hier niet meer te roken, ook geen e-sigaret. Weg met de vieze rook, het risico op brandwonden of peuken die door kinderen opgepakt kunnen worden.”

Schoolpoort

Eerder werd ook al een sensibiliseringsactie op touw gezet met de plaatselijke scholen. Aan de ingang van de gemeentelijke basisschool De Klim en de Sint-Lutgardisschool hangen borden met het opschrift: ‘Hier leer ik rookvrij’. “De borden wijzen erop dat binnen de schoolpoort niet gerookt mag worden. Op school mag je sowieso niet roken, maar met de borden willen we er extra de aandacht op vestigen en hopen we dat ook ouders die aan de schoolpoort wachten de boodschap begrijpen. Als de ouders dan toch een sigaret opsteken, hopen we dat ze tenminste hun peuk niet op de grond gooien”, legt Goris uit.

Het gaat – voor alle duidelijkheid – om een sensibiliseringscampagne. Bezoekers van de speeltuin of ouders aan de schoolpoort beboeten als ze een sigaret opsteken: zo ver komt het vooralsnog niet. “We willen het roken vooral ontmoedigen”, zegt schepen van Welzijn Axel Boen (CD&V). “Maar we gaan er wel nauwer op toekijken dat er geen sigarettenpeuken op de grond worden gegooid. Dat is een ontzettend groot probleem, terwijl je op het gemeentehuis nochtans gratis zakasbakjes kan krijgen.”

Rookstopcursus

Intussen worden ook rokers ondersteund om met roken te stoppen. Samen met Logo Mechelen organiseert de gemeente vanaf november een rookstopcursus. “In acht groepssessies werk je samen met een tabakoloog toe naar je rookstopgedrag”, zegt Boen. “Je wisselt tips en ervaringen uit om met roken te stoppen. De cursus kost 48 euro of 24 euro voor personen met recht op een verhoogde tegemoetkoming.”

Op woensdag 2 oktober vindt in het gemeentehuis om 20 uur een gratis en vrijblijvende infosessie plaats over deze cursus.