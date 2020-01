Sociale huurder houdt pamfletactie tegen nieuwe huurwetgeving: “Aanpassing is te drastisch” Ben Conaerts

28 januari 2020

16u50 0 Schelle Marc Geurs, politicus voor Groen, heeft bij de sociale huurders van Schelle een pamflet bedeeld tegen de hervorming van de sociale huurwetgeving. Geurs, zelf sociale huurder, vindt het niet kunnen dat sommige gezinnen bijna 500 euro meer huur moeten betalen. “Iedereen zou een klacht moeten indienen bij de Vlaamse ombudsdienst”, roept hij op. Eerder keurde ook de Schelse gemeenteraad al een motie goed tegen de nieuwe huurwetgeving.

De hervorming van de sociale huurwetgeving leidt in wel meer gemeenten tot discussie, maar Schelle is er gezien zijn hoge aantal sociale woningen bijzonder gevoelig voor. “Met meer dan 13 procent sociale woningen – zo’n 540-tal – scoort Schelle het hoogst van Vlaanderen”, weet Groen-politicus Marc Geurs. Hij kaart nu de nieuwe wetgeving aan in een pamflet dat hij bij alle sociale huurders liet bedelen. Sommige gezinnen moeten volgens hem bijna 500 euro meer huur betalen. Gemiddeld zouden de sociale huurprijzen in Schelle met 25 procent stijgen.

Ivoren toren

“Als lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst van het OCMW maak ik me hier zeer ernstige zorgen over”, aldus Geurs. “Ik vrees dat we binnen enkele maanden op het OCMW gezinnen gaan zien bij wie het niet meer lukt om rond te komen. De aanpassing is te drastisch, er is te weinig overleg geweest met sociale raadgevers, de verhoging verloopt niet trapsgewijs. Te veel beleidsmensen blijven koppig in hun ivoren toren zitten: de kloof tussen het beleid en de basis wordt steeds groter.”

Buiten proportie

Geurs woont zelf al veertig jaar in een sociale woning. Ook voor hem komt de hervorming neer op een stijging van de huurprijs. “Ik betaal nu 135 euro meer”, zegt hij. “Voor mij persoonlijk is dat geen onoverkomelijk probleem. Maar een gezin met drie middelbare schoolkinderen dat plots 200 euro of meer per maand extra huur moet betalen: zoiets snijdt diep in het gezinsbudget. De laatste jaren zijn de huurprijzen weliswaar een aantal keer fors gestegen, maar deze laatste verhoging is echt buiten alle proportie.”

Vlaamse ombudsdienst

Geurs roept de sociale huurders op om een klacht in te dienen. Niet bij de sociale verhuurmaatschappij zelf, maar bij de Vlaamse ombudsdienst. “De verhuurmaatschappij is slechts de uitvoerder, niet de bedenker van deze hervorming. Om de Vlaamse regering er toch van te overtuigen dat we de nieuwe sociale huurwet onaanvaardbaar vinden, richten we ons best tot de Vlaamse Ombudsdienst. Zo snel mogelijk zoveel mogelijk e-mails versturen is het belangrijkste wat we nu kunnen doen.”

Alle klachten kunnen gestuurd worden naar klachten@vlaamseombudsdienst.be.