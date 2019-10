Sidderen en beven tijdens halloweentocht van Schelle Sport Ben Conaerts

27 oktober 2019

12u06 2 Schelle De halloweentocht van Schelle Sport en de Schelse Vissers was zaterdagavond opnieuw een schot in de roos. Zo’n 300 kinderen en ouders kwamen meestappen.

De meesten hadden hun engste outfit uit de kast gehaald en daagden op verkleed als spook, skelet, zombie of monster. Oliver (5), Matteo (6) en Mattiz (6) hadden dan weer een bijl tevoorschijn getoverd waarmee ze elkaar de stuipen op het lijf probeerden te jagen. Ook tijdens de Halloweentocht zelf werd er veelvuldig gesidderd en gebeefd. Langsheen het vijf kilometer lange parcours hadden de organisatoren van Schelle Sport en de Schelse Vissers verschillende schrikeffecten en praktische proefjes voorzien. Zo kon je hier en daar een galg, een heks of een elektrische stoel aantreffen. De jongste deelnemers hielden een ‘trick or treat’, in de hoop zoveel mogelijk lekkers te verzamelen. Achteraf werden ze in het sportcafé van Schelle Sport getrakteerd op frietjes.