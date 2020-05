ScheveTorenFeest wordt uitgesteld naar 2021: “Gezondheid en veiligheid staan voorop” Ben Conaerts

18 mei 2020

15u26 0 Schelle Het driejaarlijkse ScheveTorenFeest gaat dit jaar niet door. De zevende editie van het volksfeest was gepland voor donderdag 10, vrijdag 11 en zaterdag 12 september, maar door de coronacrisis wordt het evenement uitgesteld naar volgend jaar.

Het ScheveTorenFeest is een driejaarlijks volksfeest naar aanleiding van de prachtig gerestaureerde ‘scheve toren’ van de Sint-Petrus-en-Paulus-kerk in Schelle. De zevende editie had moeten doorgaan op donderdag 10, vrijdag 11 en zaterdag 12 september 2020 in en rond de kerk, het kerkplein en het park. Maar door de coronacrisis heeft de gemeente beslist het evenement af te gelasten en uit te stellen naar volgend jaar. “Kunnen feesten is belangrijk, maar de gezondheid en veiligheid van onze inwoners en bezoekers staat voorop,” zegt burgemeester Rob Mennes (CD&V). “Het uitstellen van dit evenement, waar we toch rekenden op minimaal 7.000 deelnemers, is nodig om geen risico’s te nemen op het vlak van de volksgezondheid.”

Vanaf september 2020 neemt onze werkgroep de draad terug op om de editie van 2021 voor te bereiden samen met onze verenigingen en sponsors Philip Lemal

Sponsorgeld

De werkgroep was al ver gevorderd met de uitwerking van een eigentijds programma. Daarbij zou het volksfeest voor het eerst worden uitgebreid tot een driedaags evenement. “Onze draaiboeken waren inderdaad al goed uitgewerkt,” vertelt Philip Lemal, coördinator van de werkgroep. “Toch is de beslissing om dit feest een jaar uit te stellen de enige juiste. Met de aanhoudende onzekerheid over de toekomst van de evenementen was het niet optimaal om de voorbereidingen verder te zetten. Bovendien is het momenteel niet opportuun om sponsoring te zoeken bij ondernemers. Het sponsorgeld dat we reeds ontvangen hebben, wordt terugbetaald.”

Uitstel is geen afstel, onderstreept Lemal. “Vanaf september 2020 neemt onze werkgroep de draad terug op om de editie van 2021 voor te bereiden samen met onze verenigingen en sponsors. Vanuit de werkgroep van de ScheveTorenFeesten vragen we aan al onze partners, sponsors en verenigingen om samen met ons op zoek te gaan naar een manier om de gemaakte afspraken te verplaatsen naar komend jaar.”