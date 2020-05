Schelse speelpleintjes weer open op woensdag 27 mei Ben Conaerts

26 mei 2020

17u17 0 Schelle Schelle maakt zich op voor de heropening van de speeltuinen op woensdag 27 mei.

De medewerkers van de technische dienst staan paraat om de speeltuinen woensdag weer speelklaar te maken. Woensdagochtend gaan de speeltuinen in het park en aan de Kattenberg als eerste open. In de loop van de dag volgen dan ook de andere speelplekken. Ook het gemeentelijke park zelf is opnieuw open, al is de minigolf nog gesloten en mag je de fitnesstoestellen niet gebruiken.

Verder blijven alle maatregelen rond sociale afstand en het aantal personen waarmee je mag afspreken, gelden. Om samenscholingen te vermijden blijft het niet toegestaan om in het park te gaan zitten. De speeltuigen zijn voorbehouden voor kinderen tot en met 12 jaar en er mogen steeds maximaal 20 kinderen tegelijk in de speeltuin.