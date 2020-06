Schelse kunstenaar maakt beeld ter ere van zorgpersoneel: “Dit is mijn witte doek” Ben Conaerts

23 juni 2020

15u38 0 Schelle Terwijl vele mensen de afgelopen maanden applaudisseerden en witte doeken uithingen om de zorgsector een hart onder de riem te steken, ging kunstenaar Roger Pintens Jr. creatief aan de slag. Hij maakt het fraaie beeldhouwwerk ‘Corona Angel’, als een eerbetoon aan het zorgpersoneel, en gaf het een mooi plekje in zijn voortuin.

Wie in de Steenwinkelstraat passeert, heeft het mogelijk al opgemerkt: het kunstwerk ‘Corona Angel’ dat kunstenaar Roger Pintens Jr. in zijn voortuin heeft gezet. Het beeld is zo’n 1,4 meter hoog en werd gemaakt met roetsvrij materiaal en brons. “Ik heb het gemaakt tijdens de coronaperiode als een eerbetoon aan ons zorgpersoneel en verpleegkundigen”, zegt de kunstenaar. “Ik heb enorme waardering voor die mensen, beschouw het maar als mijn witte doek en mijn applaus. Tegelijk is het een soort talisman en een geheugensteuntje voor wat er momenteel aan de gang is.”

Pintens wil het werk zeker nog enkele maanden tentoonstellen in zijn eigen voortuin in de Steenwinkelstraat 443. “Op die manier kunnen de mensen er steeds van komen genieten tijdens hun wandeling of fietstocht ”, zegt hij. “Op termijn wil ik het eventueel schenken of laten plaatsen op een passende plek, zoals de inkomhal van een ziekenhuis. Het moet een plek zijn waar het veilig staat en waar veel mensen passeren.”