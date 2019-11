Schelse fotograaf verdedigt Belgische kleuren op grootste internationale fotowedstrijd Ben Conaerts

14 november 2019

15u27 0 Schelle De Schelse fotograaf Bart Boodts is namens ons land geselecteerd om mee te dingen naar de World Photographic Cup. Dat is de grootste fotowedstrijd op internationaal vlak, te vergelijken met een wereldbeker.

Bart Boodts zal voor ‘Team Belgium’, dat nog bestaat uit vijftien andere fotografen, naar de prijzen meedingen in de categorie ‘Trouwfotografie’. Dat doet hij met een zwart-witfoto van een bruidspaar dat een plotse regenbui moet trotseren. “Het is een foto van Shari Peeters en Yves Braeckman, die in april huwden”, legt Bart uit. “We deden de reportage in de namiddag, maar opeens begon het heel hard te regen. Ik had twee keuzes: ofwel mijn camera wegsteken, ofwel er het beste van maken en dit moment vastleggen. Het werd dus dit laatste.”

Voor de World Photographic Cup mochten alle Belgische fotografen drie beelden insturen per categorie, die dan gejureerd worden voor deelname. Dat precies deze foto door de nationale jury werd weerhouden, is voor de Schelse fotograaf geen verrassing. “Ik heb een heel goed gevoel bij dit beeld. Deze zomer is het ook al in de prijzen gevallen bij ‘Masters of Wedding’ (een huwelijksplatform in de Benelux, red.) en de reacties van andere mensen zijn steevast positief. Iedereen wil graag ditzelfde beeld hebben voor zijn eigen huwelijk, ook al wil niemand zo’n regenbui meemaken. (lacht) Het is ook een uithangbord voor het soort fotografie waar ik voor sta: natuurlijk en echt. Ik wil situaties en mensen tonen zoals ze zijn.”

Of de foto in de prijzen valt, wordt in januari 2020 bekendgemaakt. Meer info is te vinden op de website www.worldphotographiccup.org.