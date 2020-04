Schellenaren ontvangen nu al twee wegwerpmaskers Ben Conaerts

28 april 2020

Terwijl vele Vlamingen nog wachten op hun mondmasker, werden er in Schelle in de loop van dinsdag al duizenden exemplaren bedeeld. Elke Schellenaar vanaf 6 jaar ontving twee wegwerpmaskers op adres en ingepakt aan huis. “Dit is een serieuze sprong voorwaarts in afwachting van de bedeling van één stoffen mondmasker per inwoner huis aan huis”, zegt burgemeester Rob Mennes (CD&V).

Vanaf 4 mei zullen mondmaskers verplicht zijn op het openbaar vervoer. Ze worden ook sterk aangeraden op alle openbare plekken, zeker wanneer een veilige afstand van 1,5 meter niet kan worden gegarandeerd. Ook leerkrachten voor de klas zullen een mondmasker verplicht moeten opzetten, net als alle leerlingen ouder dan 12 jaar die in de klas zitten.