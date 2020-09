Schellenaren krijgen voortaan subsidie voor regenwaterton Ben Conaerts

14 september 2020

14u26 0 Schelle Om Schellenaren aan te moedigen zoveel mogelijk regenwater op te vangen en te hergebruiken, kunnen zij voortaan een gemeentelijke subsidie krijgen voor de aankoop van een regenwaterton. Dat werd de voorbije gemeenteraad onder impuls van de CD&V-fractie goedgekeurd.

“Het verbruik van drinkwater per dag per inwoner in Vlaanderen is zeer hoog en de periodes van droogt blijven toenemen. Drinkwater wordt dus kostbaar en schaars. Als al onze inwoners regenwater zouden kunnen opvangen en hergebruiken voor toepassingen zoals het begieten van planten en het wassen van voertuigen, verminderen we samen de hoeveelheid drinkwater die moet opgepompt worden uit de grondwaterlagen”, legt burgemeester Rob Mennes (CD&V) uit.

Concreet zal de gemeente bij aankoop van een regenwaterton maximaal 30 euro terugbetalen. Daarvoor moet wel aan vier voorwaarden worden voldaan: de ton moet worden aangesloten zijn aan een dakoppervlakte van minstens vier vierkante meter, de inhoud van de ton moet minstens 200 liter bedragen, de ton moet op het grondgebied van Schelle staan en ze moet een aftapkraantje hebben. De subsidie kan slechts éénmaal per woonperceel worden aangevraagd.