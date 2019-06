Schellenaar krijgt eervolle vermelding op internationaal fotofestival Ben Conaerts

04 juni 2019

17u04 13 Schelle Fotograaf Bart Boodts is bij de start van het internationale fotofestival van Pelt meteen in de prijzen gevallen. Met een van zijn portretfoto’s kreeg hij een eervolle vermelding in de categorie ‘professionele fotografen’.

“Ik ben hier ontzettend trots op”, reageert de Schellenaar. “Mijn beeld is samen met vijf andere winnaars gekozen uit 233 fotografen en 600 beelden van over de hele wereld. Fotografen uit onder meer Azerbeidzjan, Canada, Frankrijk, Duitsland, India, Georgië, Israël, Iran, Nederland, Rusland, Finland, Verenigd Koninkrijk, V.S., Slovakije en Spanje namen deel en hun niveau was bijzonder hoog. Ik ben dus heel blij dat ik bij zo’n prestigieuze wedstrijd een eervolle vermelding heb gekregen.”

Het internationale fotofestival van Pelt staat dit jaar in het teken van ‘het menselijke portret’ en loopt nog tot 30 september 2019. Bart Boodts is een van de fotografen die er tentoonstelt. Er zijn tien van zijn foto’s te zien, waaronder ook zijn winnende foto. Meer info is te vinden op de website www.fotofestivaloverpelt.be.