Schellenaar herdenkt 75 jaar Slag om de Ardennen: “Soldaten hebben hun leven gegeven voor onze vrijheid” Ben Conaerts

12 december 2019

12u40 0 Schelle Op maandag 16 december zal het dag op dag 75 jaar geleden zijn dat het Ardennenoffensief van start ging. De veldslag eiste meer dan 30.000 slachtoffers en was een van de bloedigste van de Tweede Wereldoorlog. Schellenaar Wilfried Vanhoutte (72) reist nog ieder jaar naar de Ardennen om er de strijd te herdenken. “Dat wij vandaag in vrijheid kunnen leven, is mede te danken aan wat er daar is gebeurd.”

Deze maand is het 75 jaar geleden dat een van de bloedigste veldslagen van de Tweede Wereldoorlog werd uitgevochten. Het Ardennenoffensief, ook wel bekend als de Slag om de Ardennen, was de laatste stuiptrekking van nazi-Duitsland. “Op 16 december 1944 gaan 29 Duitse divisies om 5.30 uur over tot de aanval op een front van ongeveer 135 kilometer in de Ardennen”, vertelt Wilfried Vanhoutte. “De verrassing is totaal, zowel bij de burgerbevolking als bij de geallieerde soldaten. De operatie is een ultieme poging van de Duitsers om de Antwerpse haven terug in handen te krijgen. De veldslag zal uiteindelijk meer dan 30.000 militaire levens en 2.500 burgerslachtoffers eisen.”

Herdenkingscultuur

Wilfried is al jaren in de ban van de Slag om de Ardennen. Sinds 1994 keert hij ieder jaar minstens één keer terug naar daar waar de veldslag zich heeft afgespeeld. “De herdenkingscultuur in Wallonië leeft meer dan in Vlaanderen”, stelt hij. “In elkeen van de dorpen en steden die in het Ardennenoffensief een rol hebben gespeeld, vind je wel een of ander monument. Ik heb ze allemaal bezocht, gefotografeerd en verzameld in een map. Het meest indrukwekkend vind ik het Mémorial du Mardasson in Bastogne, een vijfpuntig stervormig gedenkteken dat in 1950 werd ingehuldigd. Als je daar staat, kan je niet anders dan heel stil worden en aan het lot denken van de mannen die daar zijn gesneuveld.”

“Loop naar de duivel!”

Bastogne vormde destijds het decor voor een van de meest tot de verbeelding sprekende hoofdstukken van het Ardennenoffensief. “Ondanks de talrijke bombardementen wist de stad stand te houden tegen de Duitsers”, legt Wilfried uit. “Op 22 december is Bastogne omsingeld en zitten de daar gelegerde soldaten als ratten in de val. Om 11.30 uur komt een delegatie van Duitse officieren met een ultimatum: zij vragen aan de geallieerde soldaten om zich over te geven. Het ontlokt bij de Amerikaanse generaal Anthony McAuliffe de legendarisch geworden uitspraak: ‘Nuts!’ Met andere woorden: ‘Geen sprake van! Loop naar de duivel!’ Vier dagen later slagen de eerste tanks van generaal George Patton erin de Duitse omsingeling van Bastogne te doorbreken.”

Koude winter

“Volgens Amerikaanse oudstrijders die in 2004 geïnterviewd werden, was de strijd om Bastogne een van de ergste die ze hadden meegemaakt. Ze hadden een tekort aan warme kleding, bewapening en voedsel en moesten tezelfdertijd een vreselijk koude Ardeense winter trotseren. Zij hebben hun leven gegeven om onze waarden en onze vrijheden te verdedigen. Dat wij vandaag naast elkaar kunnen zitten, is mede te danken aan wat er daar is gebeurd. Dat mogen we nooit vergeten.”

Meer informatie over de herdenkingsplechtigheden rond 75 jaar Slag om de Ardennen is te vinden op deze link.